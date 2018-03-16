وقال روخو الذي يتضمن عقده الجديد خيار التمديد لموسم إضافي، "منذ أن انتقلت إلى مانشستر يونايتد، سارت الأمور كما كنت أعتقد وحتى بشكل أفضل".

وأصيب روخو (27 عاما) ركبته في أبريل 2017، ولم يلعب هذا الموسم سوى 10 مباريات قبل أن يتعرض لإصابة جديدة، ويبتعد مجددا عن الملاعب منذ مطلع فبراير الماضي.

وأضاف الدولي الأرجنتيني الذي انتقل إلى فريق "أولد ترافورد" في 2014 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، "أنا سعيد جدا بتمديد إقامتي مع هذا النادي الكبير".

بدوره، امتدح جوزيه مورينيو مدرب الفريق إلتزام اللاعب تجاه ناديه، وقال "أصبح ماركوس قويا شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة وبرهن دائما على احترافية عالية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مورينيو قوله "رغم أن الأصابة أبعدته عن الفريق في الأسابيع الماضية، إلا أن ماركوس عمل بجد وقسوة من أجل استعادة كل امكاناته".