وقبل قمة لزعماء التكتل سيطرح فيها الهجوم على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال للنقاش، قالت ميركل إن التركيز في المناقشات "سينصب على ضرورة الحصول على توضيح بشأن ما حدث في الهجوم الذي أصيب فيه الجاسوس وابنته وشرطي".

وقال رئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، الجمعة، إنه متفق مع ضرورة أن تقدم موسكو توضيحا بشأن الهجوم.

وكانت بريطانيا وبعض الدول الأخرى، منها اليابان وأستراليا وبولندا، هددت بمقاطعة كأس العالم على خلفية قضية الجاسوس، الذي تنفي روسيا ضلوعها في تسميمه.