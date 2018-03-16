وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن 40700 تذكرة ستكون متاحة "للمشجعين والجمهور".

وأشار البيان "أما بقية التذاكر وعددها 22300 تذكرة فقد خصصت للجنة المحلية المنظمة، وللاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء التجاريين، وهيئات البث وبرامج الضيافة".

وسيحصل كل فريق من طرفي المباراة على 17 ألف تذكرة، في حين ستطرح 6700 تذكرة للبيع لجمهور اللعبة الشعبية حول العالم عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسيتراوح سعر التذكرة ما بين 70 يورو (86 دولارا) على أقل تقدير، و450 يورو على أقصى تقدير. وفقا لوكالة رويترز.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن سعر التذاكر ظل كما هو دون تغيير في كل الفئات مقارنة بنهائي العام الماضي الذي أقيم في استاد الألفية في كارديف الويلزية.

وستقام المباراة النهائية في 26 مايو في العاصمة الأوكرانية.