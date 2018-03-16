كما أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنجليزي في طريق مواطنه ليفربول، مما يشير إلى وجود فريق إنجليزي واحد في المربع الذهبي للمسابقة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية.

أما برشلونة الإسباني فيواجه روما الإيطالي، وأخيرا يلعب بايرن ميونيخ الألماني أمام إشبيليه الإسباني.

وبهذا يحصل يوفنتوس على فرصة الانتقام لهزيمته 1-4 في المباراة النهائية العام الماضي، أمام الفريق الملكي، في اللقاء الذي جمعهما بمدينة كارديف في ويلز.

وتجرى مباريات الدور ربع النهائي على جولتين، الذهاب في الثالث والرابع من أبريل المقبل، والإياب بعدها بأسبوع، في العاشر والحادي عشر من الشهر ذاته.

وتقام لقاءات الذهاب في دور الثمانية على ملاعب يوفنتوس وليفربول وبرشلونة وإشبيلية.

وجرت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، وسحب أسماء الفرق المتواجهة المهاجم السابق أندريه شيفشينكو، نجم منتخب أوكرانيا وميلان الإيطالي سابقا، علما أن المباراة النهائية تقام في كييف يوم 26 مايو المقبل.

يوروبا ليغ

وأقيمت الجمعة أيضا قرعة دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، التي وضعت سسكا موسكو الروسي في طريق أرسنال الإنجليزي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما لاتسيو الإيطالي فيواجه سالزبرغ النمساوي، ويصطدم لايبزيج الألماني بمرسيليا الفرنسي.