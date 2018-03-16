وسجل مكولوم 29 نقطة وأضاف ليلارد 24 نقطة لتريل بليزرز، الذي فاز في 17 من آخر 18 مباراة على أرضه.

وحقق ليبرون جيمس رقمين مزدوجين إذ سجل 35 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة لكافاليرز صاحب المركز الرابع في القسم الشرقي، والذي خسر 5 مرات في آخر ثماني مباريات.

ويحتل تريل بليزرز المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 42 فوزا و26 هزيمة، خلف هيوستن روكتس وغولدن ستيت وريورز، اللذين ضمنا التأهل للأدوار الإقصائية.