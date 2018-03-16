وانتهت مسيرة تشونغ المذهلة في أستراليا المفتوحة في يناير عندما انسحب بسبب بثور في القدمين بينما كان متأخرا بنتيجة 6-1 و5-2 أمام فيدرر في الدور قبل النهائي.

وقسى فيدرر على اللاعب الكوري البالغ عمره 21 عاما مرة أخرى، ومدد سجله الخالي من الهزيمة هذا العام إلى 16 مباراة، ليعادل رقمه القياسي الذي سجله قبل 12 عاما.

وقال تشونغ إنه استمتع بالمجموعة الأولى التي مضت سجالا بين اللاعبين.

وأضاف اللاعب الكوري لموقع رابطة اللاعبين المحترفين الرسمي: "كنت متأخرا بكسر الإرسال وحاولت الحفاظ على هدوئي والتعلم من روجر. ثم عدت وأدركت التعادل 5-5 وقدم أداء جيدا. أنا سعيد للغاية باللعب ضد روجر".

ويلعب فيدرر في الدور قبل النهائي ضد الكرواتي بورنا تشوريتش، الذي انتصر 2-6 و6-4 و7-6 على كيفن أندرسون المصنف التاسع عالميا.