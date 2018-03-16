وعلى عكس قرعة الدور الثاني من البطولة، لا تلتزم قرعة ربع النهائي بأي تقييد، وتعتبر قرعة "حرة" تماما، مما يعني أن وقوع فريقين من نفس الدولة في مواجهة أمام بعضهما، أمر مسموح ووارد جدا.

كما لا تلتزم القرعة بفصل الفرق التي سبق لها اللعب أمام بعضها البعض في دور المجموعات، وبالإمكان تكرار مواجهات حدثت مسبقا في البطولة، مثل مواجهة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في المجموعة الرابعة على سبيل المثال.

وستقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وسيقوم بسحب أسماء الفرق المتواجهة، المهاجم السابق أندريه شيفشينكو، نجم منتخب أوكرانيا ونادي ميلان الإيطالي سابقا.

الحرس القديم ووجوه جديدة

وتضم القرعة فرقا لا تغيب عن هذا الدور إلا نادرا، منها برشلونة الإسباني الذي يخوض الدور ربع النهائي للمرة الحادية عشر على التوالي، وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذان يشاركان للمرة الثامنة والسابعة في هذا الدور على التوالي.

أما إشبيلية الإسباني، الذي حقق مفاجأة مدوية بإخراج مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء، فيشارك للمرة الأولى بتاريخه في ربع نهائي البطولة.

ويعود ليفربول الإنجليزي لهذا الدور بعد غياب 9 أعوام، عانى فيها من التخبط في الأداء وفشل متكرر في التأهل للبطولة الاوروبية الأكبر.

أما في إيطاليا، فتبدو الأمور أفضل حيث يشارك فريقين من الكالتشيو (روما ويوفنتوس) في ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما تأهل حينها ميلان وروما، وحقق بعدها ميلان لقب البطولة.

وستجرى مباريات دور ربع النهائي على جولتين، الذهاب في الثالث والرابع من أبريل المقبل، والإياب بعدها بأسبوع، في العاشر والحادي عشر من نفس الشهر.