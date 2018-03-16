وأصدر (يويفا) عقوبة "التنظيم غير المتكامل" بحق النادي التركي، كما أصدر عقوبة "رمي المخلفات وإغلاق المخارج" بحق جماهير النادي.

وفاز بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1 في إسطنبول في المباراة التي توقفت قليلا بعد اقتحام مفاجئ وطريف لقطة، جالت قليلا في أرض الملعب قبل أن تخرج.

وأوقف الحكم الإنجليزي مايك أوليفر المباراة، ليتيح للقطة الخروج من الملعب وعدم التأثير على سير المباراة، قبل أن يستكمل اللعب بعد تلك اللقطة التي حدثت في بداية الشوط الثاني.

وتأهل بايرن ميونيخ بهذه النتيجة للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما انتهت مغامرة بطل تركيا.