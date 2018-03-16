ويعني الفوز المفاجئ أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما سيخوض مباراته الأولى في الدور قبل النهائي في بطولات الأساتذة ضد روجر فيدرر المصنف الأول في البطولة أو الكوري تشونج هيون اللذين سيلعبان في وقت لاحق.



وبدا تشورتيش غير المصنف في موقف سيء بسبب الإرسال القوي للاعب الجنوب أفريقي الذي انتصر في جميع مواجهتهما الثلاث الماضية بدون خسارة أي مجموعة.



وبعدما خضع لإرسال أندرسون في المجموعة الأولى أرغم تشوريتش منافسه على تبادل سلسلة أطول من الضربات في المجموعتين الثانية والثالثة إذ ساعدته سرعته وضرباته المتقنة على السيطرة على المباراة.



وبدا أن المباراة انتهت عندما ارتكب تشوريتش خطأ مزدوجا ليمنح أندرسون كسر الإرسال والتقدم 4-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة لكن المصنف 49 عالميا رد كسر الإرسال في الشوط التالي قبل أن يلجأ اللاعبان للشوط الفاصل.



وأطاح المصنف السابع في البطولة بضربة أمامية خارج الملعب ليمنح تشوريتش أكبر فوز في مسيرته.



