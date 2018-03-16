وتم الإعلان عن المدن ليلة تقديم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي العرض الرسمي إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) وبعد انسحاب فانكوفر وشيكاغو بسبب مخاوف تتعلق بالتكاليف غير المتوقعة.



وتقدمت 17 مدينة أميركية وثلاث في كل من كندا والمكسيك بطلب استضافة مباريات كأس العالم. وستقام المباريات في الدول الثلاث في حالة نجاح العرض المشترك.



وقال جون كريستيك المدير التنفيذي للعرض في بيان "نثق أن الاستادات 23 الموجودة ومنشآت التدريب البالغ عددها 150 وشبكة وسائل المواصلات الحديثة يمكن أن تساعد الفيفا على تحقيق أرقام قياسية فيما يتعلق بحضور الجماهير والأرباح وهو ما سيسمح لمجتمع كرة القدم بالتطور والنضج".



وتشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 فريقا للمرة الأولى ومن المتوقع أن تستضيف كل من كندا والمكسيك عشر مباريات فيما تقام 60مباراة في الولايات المتحدة.



والمغرب هو المنافس الوحيد لعرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المشترك لاستضافة النهائيات.



وسيصوت الفيفا لتحديد العرض الفائز خلال اجتماعه السنوي في 13يونيو.



واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم 1994 فيما أقيمت النهائيات في المكسيك في 1970 و1986.



وفيما يلي المدن 23 في العرض المشترك:



- كندا: ادمونتون ومونتريال وتورونتو



- المكسيك: وادي الحجارة ومكسيكو سيتي ومونتيري



- الولايات المتحدة: أتلانتا وبالتيمور وبوسطن وسينسناتي ودالاس ودنفر وهيوستون وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك/نيوجيرزي، وأورلاندو وفيلادلفيا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن.