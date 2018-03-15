وحسب المصدر نفسه، يوجه محامي الدولة الذي يمثل مصلحة الضرائب في هذه القضية، إلى لاعب الوسط الدولي السابق (36 عاما و114 مباراة دولية) ثلاث تهم تتعلق بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، في حين لم تكشف النيابة العامة بعد مطالبها.

وبحسب الشكوى المقدمة ضد ألونسو، تهرب اللاعب من دفع ضرائب في إسبانيا عن حقوق الصورة قبل انتقاله إلى ريال مدريد، وأرسلها الى شركة تتخذ مقرا لها من جزيرة مديرا البرتغالية التي تعتبر إحدى الملاذات الضريبية. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكلفت محكمة مدريد بداية النظر بهذه القضية، لكنها أقفلت الملف، معتبرة أن المقصود لا يتجاوز حدود رفع مستوى الدخل، لكن النيابة العامة ومصلحة الضرائب أطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، واعتبر قضاة الاستئناف أن التهم الموجهة إلى الونسو "تستند إلى أسس كافية" لإعادة فتح الملف.

ووجهت مصلحة الضرائب في السنوات الأخيرة اتهامات مماثلة لبعض النجوم الذين فضلوا تسوية أوضاعهم على الذهاب إلى السجن ومنهم التشيلي أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا) والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (برشلونة حتى مطلع 2018، ثم هيبي تشاينا فورتشن الصيني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

في المقابل، فضل الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) المواجهة ففرضت عليه غرامة بقيمة 2,1 مليون يورو، وعقوبة بالسجن 21 شهرا حولت في النهاية إلى غرامة مالية.