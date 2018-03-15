وقالت النقابة، في بيان إثر اجتماع بين أعضائها وأعضاء في جمعية الصحافيين الرياضيين، "بخصوص ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في الملاعب وأثناء أدائهم لعملهم"، تقرر "تنفيذ إجراءات مشتركة متمثلة في إعلان يوم 30 مارس 2018 يوما لمقاطعة الأنشطة الرياضية".

ونقلت فرانس برس عن عضو المكتب التنفيذي للنقابة، محمد مهدي الجلاصي، إن الاتفاق على الخطوات العملية لهذه المقاطعة "سيتم لاحقا". ومن المقرر أن تقام في 30 مارس مباريات ضمن دوري الدرجة الثانية في بطولة كرة القدم.

وكانت القناة الرسمية التونسية قد لوحت الاثنين بالتوقف عن بث مباريات دوري كرة القدم في حال عدم توفير الحماية اللازمة لأطقمها، وذلك غداة إصابة اثنين من الصحافيين العاملين معها إثر اعتداء من قبل مشجعين.

وتعرضت غرفة النقل المباشر التابعة لـ "الوطنية"، وهي الوحيدة التي تقوم بنقل مباريات الدوري المحلي، إلى اعتداء من قبل مشجعين للنجم الساحلي، على هامش مباراته ضد النادي الأفريقي في المرحلة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت في مدينة سوسة الأحد.