ففي المباراة الأخيرة من الدور، تأهل فريق برشلونة الإسباني بعد فوزه على تشلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد تعادلهما في مباراة الذهاب بهدف لمثله.

وسبقه في المساء نفسه فريق بايرن ميونيخ الألماني الذي تأهل على حساب بشكتاش التركي يثلاثة أهداف لهدف، وفي مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون مقابل.

والثلاثاء شهد خروج أغنى فريق في العالم، وهو مانشستر يونايتد، من البطولة بعد خسارته على ملعبه أمام إشبيلية بهدفين لهدف، مع العلم أنهما تعادلا في مباراة الذهاب من دون أهداف.

وفي المباريات السابقة، تأهلت فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وروما.

ووفقا لتصنيف فوربس، فإن الأندية الخمسة الأغنى في العالم هي مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، على الترتيب.

وبخروج مانشستر يونايتد، الذي يعد الأعلى قيمة بين أندية العالم (4.83 مليار دولار)، تبقى أندية برشلونة (3.63 مليار دولار) وريال مدريد (3.58 مليار دولار) وبايرن ميونيخ (2.71 مليار دولار) ثم مانشستر سيتي (2.08 مليار دولار).

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثامن بين العشر الأوائل بقيمة إجمالية تصل إلى 1.49 مليار دولار، في حين يحتل يوفنتوس المركز التاسع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.26 مليار دولار، أما فريق روما فيحتل المركز 17، حيث بلغت قيمته الإجمالية 569 مليون دولار.

ومن حيث العوائد عن العام 2017، احتل يونايتد أيضا المركز الأول مسجلا 689 مليون يورو، بحسب إحصائيات "ديلويت فوتبول موني ليغ 2018".

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بعوائد وصلت إلى 764.9 مليون دولار، ثم برشلونة (764.8 مليون دولار) فبايرن ميونيخ 730.1 مليون دولار) وحل مانشستر سيتي خامسا بعوائد وصلت إلى 647.4 مليون دولار.

وبلغت عوائد ليفربول (المركز التاسع) حوالي 498.25 مليون دولار، مقارنة بيوفنتوس الذي حقق عوائد بقيمة 420.68 مليون دولار، وروما (269.11 مليون دولار).



