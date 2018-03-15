وبحسب موقع "فيفا"، جاء المنتخب التونسي في المركز الـ23 عالمياً، بينما حلّ المنتخب المصري في المرتبة 44، ونال المنتخب المغربي المركز 42.

وحلّ المنتخب الجزائري في المركز 60، بينما جاءت كل من السعودية وفلسطين وسوريا والإمارات والعراق ولبنان وليبيا وقطر وعُمان والسودان والأردن والبحرين واليمن والكويت في المراكز 69 و73 و74 و79 و83 و87 و99 و101 و103 و117 و117 و125 و140 و173 على التوالي.

وذهبت المراكز العشرة الأولى في التصنيف لأقوى المنتخبات عالمياً لكل من ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وتشيلي.