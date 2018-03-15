وكان غولدن ستايت حامل اللقب الموسم الماضي خسر مباراتيه الأخيرتين أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 108-125، ثم أمام مينيسوتا تمبروولفز 103-109.

وخاض غولدن ستايت المباراة ضد ليكرز في غياب ثلاثة نجوم في صفوفه وهم ستيفن كوري ودرايموند غرين وكلاي طومسون، لكن كيفن دورانت حمل المشعل كما يجب وسجل 26 نقطة للفائز ونجح في 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات ليقود فريقه إلى فوزه الـ52 ليبقى في المركز الثاني في المجموعة الغربية وراء هيوستن روكتس.

أما أفضل مسجل في صفوف ليكرز فكان جوليوس راندل مع 22 نقطة في حين سجل كل من بروك لوبيز وايزياه توماس 20 نقطة.

في المقابل، قلب واشنطن ويزادرز تخلفه بفارق 20 نقطة امام بوسطن سلتيكس ليخرج فائزا 125-124 في الوقت الإضافي الثاني.

وحقق أورلاندو ماجيك المفاجأة بفوزه على ميلووكي باكس الطامح إلى مركز في البلاي اوف 126-117 بفضل 35 نقطة لجوناثون سيمونس رقم قياسي شخصي، واضاف زميله دي جاي اوغوستين 32 نقطة مع 4 تمريرات حاسمة و3 متابعات. كما كان المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش فعالا أيضا من خلال 22 نقطة و9 متاعبات ومثلها تمريرات حاسمة.

أما ميلووكي فاعتمد على تألق نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو الذي سجل 38 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، فاز ساكرامنتو كينغز على ميامي هيت 123-119 بعد التمديد.