وقد لعب الساحر "ميسي" دورا كبيرا في هذا الإنجازات بفضل أهدافه الحاسمة وصناعته للعديد من الأهداف لزملائه، وهو يجعل أنصار العملاق الكتالوني يحلمون بقوة بتحقيق السداسية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، علما أنه هو الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وقد تطور مستوى البرسا بوضوح في الآونة الأخيرة، إذ أضحى يجمع بين متعة الأداء والنتائج الجيدة وتحسن أداء اللاعبين أكثر، واستقر المدرب إرنستو فالفيردي إلى حد كبير على الشكل الذي يخوض به الفريق مبارياته، مع وجود دفاع قوي وهو الذي كان نقطة ضعف "البلوغرانا" في المواسم السابقة.

وكان فريق برشلونة قد دخل تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه عام 2009 كونه أصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم يحقق ستة ألقاب في سنة واحدة، وتخطى برشلونة بذلك التتويج فريق مانشستر يونايتد الذي كان قد فاز بخمس بطولات سابقة في موسم 1998/1999.

وقد فاز برشلونة خلال موسم 2009 بلقب الدوري الإسباني و كأس اسبانيا و بطولة أبطال اوروبا و كأس السوبر الاسباني و كأس السوبر الأوروبي قبل أن يضيف لقب كأس العالم للأندية في أبو ظبي بعد تغلبه على فريق أستوديانتس الأرجنتيني.

وكان ريال مدريد الإسبانى قريب من تكرار إنجاز برشلونة فى موسم 2016/2017 بعد التتويج بـ 5 بطولات لكن لم يستطيع الفوز بكأس ملك إسبانيا الذى حصل عليه البلوغرانا.