وبحسب موقع "سبورت 360" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصلت قيمة صلاح التسويقية إلى أكثر من 162 مليون يورو، ليتفوق بذلك على القيمة التسويقية لخمسة عشر ناد مصريا هم: سموحة، بتروجيت، المصري، المقاولون العرب، الداخلية، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، الرجاء، مصر المقاصة، الإنتاج الحربي، وادي دجلة، النصر، والأسيوطي.

وكان "الفرعون الصغير"، قد تصدر مؤخرا قائمة اللاعبين الذين زادت قيمتهم السوقية في الموسم الحالي خلال آخر ستة أشهر، متفوقا على عدد من نجوم العالم.

واستعرض مرصد المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، المختص في الإحصاءات المتعلقة بكرة القدم، قائمة أكثر 10 لاعبين، والتي تصدرها محمد صلاح بقفزة عالمية.

وارتفعت القيمة التسويقية لصلاح حوالي 75 مليون يورو من شهر سبتمبر 2017 حتى مارس 2018، حيث زادت قيمته من 88.1 مليون يورو، إلى 162.8 مليون يورو الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن نجم منتخب مصر كان قد انتقل في الصيف الماضي من روما الإيطالي إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، بالإضافة 8 ملايين كمتغيرات، ويتصدر حاليا هدافي الدوري الإنجليزي بـ24 هدفا.