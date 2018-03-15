وأدى اقتحام الهر إلى توقف مباراته ضد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لنحو دقيقة.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 50 من المباراة، إثر تسلل الهر الى أرض الملعب من خلف مرمى الفريق التركي، ما دفع الحكم البريطاني مايكل أوليفر الى وقف اللعب.

وأثارت الحادثة ضحك آلاف المشجعين في المدرجات، لاسيما وأن الهر بقي على أرض الملعب لنحو دقيقة قبل أن يخرج ويتيح استئناف المباراة.

وتعيش آلاف القطط في شوارع إسطنبول حيث تحظى بالاحترام ويتم الاعتناء بها وتوفير الطعام لها من قبل السكان الذين لا يقومون في بعض الأحيان أيضا ببناء مساكن خاصة لها.