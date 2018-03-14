وغادر كين الملعب يوم الأحد عقب إصابته في فوز توتنهام 4-1 على بورنموث في الدوري، وثارت مخاوف بأنه مني بإصابة خطيرة.

لكن أول تحديث من توتنهام حول إصابة المهاجم الدولي الإنجليزي في بداية الأسبوع قدم سيناريو يبعث على التفاؤل.

وقال النادي في بيان في حسابه على تويتر "أثبت التقييم المبدئي أن كين أصيب في أربطة الكاحل الأيمن".

وأضاف "مني مهاجم إنجلترا بالإصابة بعد التحام خلال الفوز 4-1على بورنموث يوم الأحد ومن المتوقع عودته لتدريبات الفريق الأول الشهر المقبل".

وأحرز كين 39 هدفا لتوتنهام ومنتخب إنجلترا هذا الموسم ويتوقع أن يكون المهاجم الأساسي لبلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا في يونيو.

وسيغيب كين عن مباراة توتنهام ضد سوانزي سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل، إضافة لمباراتي إنجلترا الوديتين أمام هولندا في 23 مارس وإيطاليا يوم 27مارس.

وسيعلن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا تشكيلته للمباراتين الخميس.