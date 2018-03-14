ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن سوريانو قوله بأنه يعتقد ببقاء النجم الأرجنتيني، في الدوري الإسباني.

وخلال مؤتمر صحفي، تحدث سوريانو قائلاً: "ما من فرصة للتوقيع مع ميسي. أعرف نجم برشلونة وعائلته جيداً، ويشعرون بالراحة في برشلونة".

وأضاف سوريانو: "سيواصل مانشستر سيتي مسيرته بدون ميسي، ذلك اللاعب الذي يعتبر الأفضل في تاريخ كرة القدم".

تأكيد آخر على بقاء ميسي في برشلونة جاء على لسان زميله في الفريق سيرخيو بوسكيتس، والذي نقلت عنه "ديلي ميل" قوله: "عندما تشعر كما لو أنك في موطنك، وتواصل حصد الألقاب والجوائز التي يصعب الفوز بها في مكان آخر، فمن المؤكد أنك ستختار البقاء مع الفريق. صحيح أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دوري مذهل، ولكن ميسي يمتلك كل شيء في برشلونة".

هذا ويستضيف اليوم برشلونة الإسباني منافسه تشيلسي الإنجليزي في مباراة لحسم المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "كامب نو".