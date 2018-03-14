وقالت سكاي إنها اتخذت هذا القرار بعدما رصد شريط فيديو كاراغر أثناء قيادة سيارته، ويقول له سائق سيارة مجاورة: "جيمي. 2-1. حظك سيئ يا فتى"، فما كان من اللاعب الذي دافع طوال مسيرته عن ليفربول فقط (1996-2003)، إلا أن رد بالبصق على السيارة، ليصيب الفتاة الجالسة قرب السائق.

وذكر المتحدث باسم القناة "بعد نقاش داخلي ، علّقت سكاي عمل جيمي كاراغر لما تبقى من الموسم الحالي لكرة القدم".

وأضاف: "أعلن جيمي تحمل مسؤوليته الكاملة فيما حدث.. وبدورنا سنقدم له الدعم الضروري حتى نتأكد من أن الواقعة لن تتكرر مرة أخرى".

وتابع "قبل بداية الموسم المقبل، سنجالس كاراغر وسنناقش ما إذا كان مستعدا للعودة إلى مهمته".

وكان المدافع السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي قد اعتذر عن ما وقع، قائلا إن هذا التصرف صدر منه في "لحظة جنون".

وأضاف: "كان الأمر مشابها للخروج من جسدك (تصرف دون وعي) لكن لا يمكنني بتاتا القيام بأمر من هذا النوع، هذا غير مقبول".

وأردف: "كانت لحظة جنون لـ4 أو 5 ثوان. مهما كانت الظروف، لا يمكنك أبدا أن تتصرف على هذا النحو. الأسف الأكبر بالنسبة لي هو أن تعلق فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وسط ما حصل".