واستحوذ وستبروك على 12 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 100 في مسيرته الحافلة في المسابقة.



ولم يسبق لأي لاعب أن حقق هذا الإنجاز باستثناء أوسكار روبرتسون وماجيك جونسون وجيسون كيد.

وسجل كارميلو أنطوني 21 نقطة وقاد انتفاضة ثاندر في الشوط الثاني، كما ساهم البديل جيرامي غرانت بتسجيل 20 نقطة.

وظهر تورين برنس بشكل قوي وأحرز 25 نقطة لهوكس وأضاف زميله دينيس شرودر 18 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة الرابعة على التوالي.

وأنهى سان أنطونيو سبيرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، لكنه رغم ذلك خسر خمس مرات في آخر سبع مباريات، بعد فوزه 108-72 على أورلاندو ماجيك المتعثر.

وسجل لاماركوس أولدريدج 24 نقطة وأضاف باتي ميلز 13 نقطة، بينما أحرز داني كرين وديجونت موراي وباو جاسول 11 نقطة لكل منهم، إضافة إلى عشر نقاط من توني باركر.