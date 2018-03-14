وكانت نقطة التحول بعد سلسلة من الأخطاء السهلة التي تسببت في تأخر هاليب 5-4 بالمجموعة الأولى، ليحث المدرب دارين كاهيل اللاعبة المتخصصة في الدفاع على تقليل الأخطاء.

وبعدها خسرت هاليب نقطة واحدة فقط وباتت مهمتها سهلة أمام اللاعبة الصينية المصنفة 55 عالميا.

واستفادت كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا من ضربات إرسالها القوية لتفوز على أماندا أنيسيموفا البالغ عمرها 16 عاما وتبلغ دور الثمانية في إنديان ويلز للعام الثالث على التوالي.

وتفوقت بليسكوفا 6-1 و7-6 لتنهي مسيرة اللاعبة الأمريكية الشابة المشاركة ببطاقة دعوة والتي فازت على بترا كفيتوفا المصنفة التاسعة في أكبر انتصار في مسيرتها.

وستلعب بليسكوفا مع اليابانية نعومي أوساكا البالغ عمرها 20 عاما والتي فازت على ماريا ساكاري 6-1 و5-7 و6-1 لتصل لأول مرة إلى دور الثمانية في إنديان ويلز.