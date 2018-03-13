تقدم الغرافة بواسطة الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 56، وعادل الأهلي بعد دقيقتين عن طريق المصري مؤمن زكريا.

وبعد مرور دقيقة على انطلاق المباراة فقط، أهدر الأهلي فرصة هدف عندما واجه سلمان المؤشر المرمى لكنه لعب الكرة بجوار القائم.

ولكن الغرافة كاد يخطف الأسبقية لولا تدخل العارضة التي تصدت لكرة عبدالعزيز حاتم قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر.

وأهدر صالح العمري هدفا محققا عندما خطف الكرة من المدافع ولعب الكرة بجوار القائم في الدقيقة 15، وأضاع الغرافة هدفا حين تجاوز الحارس ياسر المسيليم وانفرد بالمرمى ولعب الكرة بمحاذاة القائم.



وفي الشوط الثاني، نجح الغرافة في أخذ الأسبقية إثر كرة عرضية انبرى لها الإيراني مهدي طارمي ولعبها على يمين ياسر المسيليم.



ولكن الأهلي لم يتأخر في الرد عندما استقبل المصري مؤمن زكريا كرة عرضية لعبها برأسه على يسار قاسم برهان.

وناب القائم عن الحارس القطري عندما تصدى لكرة اليوناني فيتفا قبل أن تعود لمؤمن زكريا الذي صوبها بجانب القائم في الدقيقة 77، وكاد الأهلي أن يحسم المباراة في الوقت القاتل لولا تدخل مدافع الغرافة الذي حول كرة الى ركنية.



وهكذا يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 8 نقاط مقابل 5 نقاط للغرافة والجزيرة الإماراتي ونقطتين لتركتور سازي الإيراني، بحسب "رويترز".