ونقلت الصحيفة عن موقع "Don Balon" الإسباني، بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش قد أخبر نجم برشلونة ليونيل ميسي، برغبة مواطنه مودريتش بمغادرة ريال مدريد، والانتقال لفريق أرسنال الإنجليزي.

وأضاف الموقع الإسباني بأن مودريتش يبحث عن تحد جديد قبل إنهاء مسيرته الكروية، ويرغب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الذي وصفه "واحد من أقوى دوريات كرة القدم في العالم".



وكان مودريتش قد عبّر مؤخراً عن أسفه للطريقة التي غادر فيها فريق توتنهام قائلاً: "أشعر بالأسف لعدم الفوز بالكأس مع الفريق بالرغم من أننا كوننا فريقاً قوياً، قدّم كرة قدم جذابة. توتنهام هو أول فريق منحني الفرصة للعب في واحد من أقوى دوريات كرة القدم في العالم".

