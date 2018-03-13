وارتبط اسم اللاعب البالغ 33 عاما بالانتقال الصيف المقبل إلى الدوري الصيني الذي جذب عددا كبيرا من نجوم اللعبة العالميين بعقود مغرية ماليا.

وترك قلب دفاع برشلونة الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسشيرانو الفريق الكاتالوني في يناير إلى صفوف هيبي تشاينا فورتشون، لينضم إلى أمثال البرازيليين هولك وأوسكار.

إلا أن تيانجين تحرك لوضع حد للشائعات حول إنييستا، فأصدر بيانا أكد فيه "رسميا بأن تقارير إخبارية كهذه هي خاطئة"، مضيفا "بالنسبة لجميع التقارير الكاذبة حول نادينا، نحتفظ بحق حلها من خلال الوسائل القانونية".

وأشارت يومية "سبورت" الكاتالونية الأسبوع الماضي إلى أن إنييستا، الذي سيبلغ الرابعة والثلاثين في مايو المقبل، عرض عليه الانضمام إلى تيناجين مقابل راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو.

وكان بطل هدف الفوز في نهائي مونديال 2010، وقع عقدا مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر الماضي. إلا أن متصدر الدوري استقدم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول في صفقة قد تصل قيمتها المقدرة إلى 160 مليون يورو، علما بأنه يشغل مركز إنييستا ذاته.