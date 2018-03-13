قطبا اسكتلندا في المقدمة

رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها فريق رينجرز الاسكتلندي في السنوات الأخيرة وهبوطه للدرجة الرابعة وعودته مجددا للأضواء قبل عامين إلا أن هذا الأمر لا يخفي حقيقة أنه أكثر فريق حصل على بطولة الدوري المحلي في جميع دول العالم حيث يملك في جعبته 54 لقبا للدوري.

سيلتك الغريم الأزلي لرينجرز يمتلك أيضا 48 لقبا للدوري المحلي، وضعته في المركز الثاني في اسكتلندا والرابع عالميا.

فريق مغمور بين الكبار

ناد لينفيلد من آيرلندا الشمالية وضع اسمه في القائمة بالفوز بـ 52 لقبا في بطولة الدوري المحلي.

فريقان من دولة واحدة مجددا

تضم قائمة " 40" فريق بينارول من أوروغواي وهو ثالث فريق في القائمة، حيث حقق 49 بطولة دوري، أما غريمه ناسيونال فيتواجد أيضا في القائمة برصيد 48 بطولة.

عملاق اليونان حاضر

الفريق اليوناني العريق أولمبياكوس أحرز 44 لقبا في الدوري المحلي، خلال رحلة بدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي.

أولمبيا.. اسم آخر من أميركا الجنوبية

تمكن نادي أولمبيا من باراغواي الالتحاق بناد " الـ 40" مؤخرا، ليكون مجموع ألقابه في الدوري المحلي 40 بطولة بعد فوزه عام 2015.