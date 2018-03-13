ورغم أن هاردن أهدر تسع رميات ثلاثية من 11 محاولة، فإنه أحرز 14 نقطة من 14 رمية حرة، بعدما عاد لتشكيلة الفريق عقب غيابه عن لقاء دالاس مافريكس بسبب إصابة بالركبة.

وأكمل روكتس سلسلة من خمس مباريات في سبعة أيام فقط، وفاز أربع مرات مقابل خسارة واحدة، وعزز الفريق تقدمه على غولدن ستيت وريورز، حامل اللقب في القسم الغربي.

واستحوذ هاردن على ست كرات مرتدة، ومرر ست كرات حاسمة، كما تألق زميله كريس بول، وأحرز 18 نقطة، ومرر تسع كرات حاسمة، ليحقق الفريق انتصاره الثالث في ثلاث مباريات على سبيرز خلال الموسم الجاري.