ونجت المصنفة الثانية عالميا من اختبار صعب أمام لاعبة روسيا البيضاء البالغ عمرها 23 عاما في مواجهة شهدت 14 كسرا للإرسال تحت أشعة الشمس الدافئة.

وخسرت ساسنوفيتش المواجهة بعد ساعتين و16 دقيقة بعدما ارتكبت 56 خطأ سهلا.

وبدا أن وزنياكي منزعجة من المضرب وألقته خلال الشوط الثاني لكن مستواها لم يتحسن كثيرا بعد ذلك.

وتقدمت ساسنوفيتش 4-1 في المجموعة الأولى وبدا أن المصنفة 49 عالميا ستحقق مفاجأة لكنها تأثرت كثيرا بارتكاب 14 خطأ مزدوجا.

وفازت وزنياكي بخمسة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى ورغم خسارة المجموعة الثانية فإنها تمكنت من حسم المواجهة.

وستلعب اللاعب الدنماركية البالغ عمرها 27 عاما في المباراة المقبلة مع الأميركية سلون ستيفنز أو الروسية داريا كاساتكينا.

وتحتاج وزنياكي لإحراز اللقب وإخفاق سيمونا هاليب المصنفة الأولى في بلوغ النهائي لتصدر التصنيف العالمي.