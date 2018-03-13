ووضع اللاعب الإسباني سيتي في المقدمة في الدقيقة العاشرة بعدما أنهى هجمة سلسة رائعة بتسديدة واثقة بعد تمريرة عرضية منخفضة من رحيم سترلينغ.

وأظهر ستوك صاحب المركز قبل الأخير روحا جيدة لكن سيتي سيطر على المباراة وضاعف سيلفا من تقدم فريقه بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني عندما وضع الكرة داخل المرمى بعد تبادل للكرة مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس.

ويتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج للفوز في ثلاث من بين آخر ثماني مباريات ليضمن إحراز اللقب.