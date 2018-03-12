وقرر النادي تعيين كريستيان تيتز مدرب فريق دون 21 عاما، حتى نهاية الموسم.

وفشل هولرباخ في الفوز في أي من المباريات السبع التي أشرف خلالها على هامبورغ، وآخرها السقوط أمام المتصدر بايرن ميونيخ بسداسية نظيفة، السبت، في المرحلة 26.

ويحتل هامبورغ بطل أوروبا عام 1983، المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري، ويهدده الهبوط للمرة الأولى في تاريخه، علما أنه الفريق الوحيد الذي لم يهبط منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963.

وقال فرانك فيتشتاين الذي يتولى رئاسة النادي مؤقتا بعد إقالة هريبرت بروشاغن والمدير الرياضي ينس تودت، الأسبوع الماضي: "نحن مقتنعون أنه يتعين علينا القيام بشيء ما للحفاظ على حظوظنا بالبقاء في الدرجة الأولى".

هولرباخ (48 عاما) لاعب هامبورغ سابقا، عين مدربا في 22 يناير الماضي خلفا لماركوس غيسدول، واكتفى الفريق خلال هذه الفترة بحصد 3 نقاط في الدوري فقط من أصل 21 ممكنة.