ويقضي نيمار حاليا فترة استشفاء في البرازيل بعد خضوعه لجراحة في القدم إثر إصابته في مباراة بالدوري الفرنسي، حرمته المشاركة أمام الفريق الملكي في إياب دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حيث ودع سان جرمان البطولة من دور الـ16.

وقالت صحيفة "آس" إن مخاوف نادي العاصمة الفرنسية من إمكانية رحيل نيمار، دفعت ناصر الخليفي رئيس النادي للسفر إلى البرازيل للقاء اللاعب صاحب الـ 26 عاما، ومناقشة الأمر معه.

وانتقل نيمار الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت القناص البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

إلا أن نيمار لم يبد سعيدا بهذه الخطوة رغم دخله الخيالي الذي يزيد على 30 مليون يورو سنويا، وسرعان ما دبت خلافات بينه وزميله في الهجوم إدينسون كافاني ومديره الفني أوناي إيمري.

ورجحت تقارير صحفية عدة إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد، وحتى الآن لم ينف النادي الملكي اهتمامه بضم هدفه السابق، الذي سعى للتعاقد معه قبل انتقاله إلى برشلونة.

وتقول وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، إن والد نيمار ووكيل أعماله في الوقت ذاته، عقد مباحثات مع ريال مدريد، وسط تكهنات بأن باريس سان جرمان لن يسمح لنجمه بالرحيل بمقابل أقل من 400 مليون يورو.