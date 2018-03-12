صراع الأهداف الأبرز هذا العام يجمع المصري محمد صلاح والإنجليزي هاري كين، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتعادل النجمان برصيد 24 هدفا، مع تبقي 8 مباريات على نهاية الموسم.

وحصل نجم ليفربول صلاح على دفعة كبيرة لتحقيق الحذاء الذهبي، في سابقة أولى للاعب عربي بالدوري الأقوى في العالم، حين تعرض كين لإصابة مساء الأحد، قد تحرمه من المشاركة في بقية مباريات الدوري.

ولا يمكن استبعاد السباق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، الذي يلاحق النجمين برصيد 21 هدفا.

الصراع الكلاسيكي في إسبانيا

وفي الدوري الإسباني، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لائحة الهدافين برصيد 24 هدفا، يليه زميله في برشلونة، الأوروغواياني لويس سواريز برصيد 21 هدفا، ثم الغريم المعهود، نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو، برصيد 18 هدفا.

ويبدو ميسي المرشح الأكبر لحصد الحذاء الذهبي، لكن 10 مباريات متبقية في الدوري قد تساعد رونالدو على اللحاق بميسي في سباق "البيتشيتشي"، خاصة مع ارتفاع مستوى الدون مؤخرا.

أما في الدوري الإيطالي "سيريا آ"، فيبدو مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي في المقدمة بفارق بعيد عن ملاحقيه. ويمتلك إيموبيلي 24 هدفا، يليه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلانو، برصيد 18 هدفا.

اكتساح للعمالقة

من ناحية أخرى، أفسح رحيل المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ عن صفوف بوروسيا دورتموند، المجال أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لتعويض خسارته سباق الهدافين الموسم الماضي، لمصلحة الغابوني.

ويتصدر ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لائحة الهدافين برصيد 23 هدفا، مع تبقي 8 مباريات على النهاية، ويبدو أن حصوله على "مدفع" الهداف مسألة وقت لا أكثر.

وتفصل 11 هدفا كاملة، ليفاندوفسكي عن أقرب ملاحقيه، نيلس بيترسن، مهاجم فرايبورغ، كما يمتلك العملاق البولندي أعلى معدل تهديفي في الدوريات الخمسة الكبرى، بمعدل 0.88 هدفا في المباراة الواحدة.

ولا يختلف الأمر كثيرا في فرنسا، حيث يتصدر الأوروغواياني إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جرمان اللائحة برصيد 24 هدفا، ويأتي خلفه البرازيلي نيمار بـ19 هدفا، والكولومبي فالكاو برصيد 17 هدفا.