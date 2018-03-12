وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن كوبر يدرس إمكانية ضمه إلى المنتخب المصري، الذي يواجه نظيره السعودي ضمن مباريات المجموعة الأولى من مونديال 2018.

ومثل أشرف (24 عاما)، السعودي المولد، منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج "خليجي 23"، التي أقيمت في الكويت، كما يحق له تمثيل المنتخب السعودي الأول، كونه لم يمثل منتخب مصر مطلقا.

وكان نادي الهلال السعودي قد ظفر باللاعب أحمد أشرف الفقي، ضمن مشروع اللاعبين من مواليد المملكة، ولم يسبق له الارتباط بأي ناد أو اتحاد، وبلغت قيمة الصفقة حينها 100 ألف ريال فقط.

يذكر أن اللاعب، ذي الأصول المصرية، انضم إلى صفوف الهلال في يناير الماضي ضمن صفقات مواليد المملكة الذي انضموا إلى مختلف أندية الدوري السعودي بعد قرار الهيئة الرياضية السماح لهم بالانضمام إلى أندية دوري المحترفين.