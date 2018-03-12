وبعد عودته من جراحة لعلاج مشكلة في المرفق الأيمن، بدا جوكوفيتش ظلا للاعب المسيطر في الماضي وخسر 7-6 و4-6 و6-1 ليودع سريعا البطولة التي أحرز لقبها خمس مرات.



وأثار أداء جوكوفيتش في المجموعة الأخيرة أمام المصنف 109 عالميا على الملعب الرئيسي دهشة البعض.



وتساءل الأميركي جيم كوريير الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى عن الجهد الذي قدمه اللاعب الصربي قائلا إن جوكوفيتش "استسلم".



وقال كوريير في تعليقه على المباراة على قناة التنس التلفزيونية "علامات الاستفهام المحيطة بهزيمته اليوم ستزداد".



وأضاف "كنا نتوق لمعرفة كيف ستسير الأمور بعد الجراحة وكيف سيكون رد فعل المرفق تجاه الضغط، لكن رد الفعل غير المناسب في هذه المباراة كان من جانب رأسه وعقله".



واعترف جوكوفيتش الحاصل على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والمصنف العاشر في البطولة، بأنه قدم أداء سيئا.



وأبلغ اللاعب الصربي الصحفيين "شعرت وكأنها أول مباراة لي على الإطلاق، كان الأمر غريبا جدا".



"فقدت إيقاعي تماما وكل شيء. واجهت صعوبات تتعلق بالصحة في الأسابيع القليلة الماضية. أنا ممتن لوجودي في الملعب بهذه السرعة بعد الجراحة لكن في الوقت نفسه لم يكن شعوري جيدا على الإطلاق. كان هناك بعض التوتر. ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة".



وابتعد جوكوفيتش لمدة ستة أشهر بعد بطولة ويمبلدون العام الماضي وعاد في يناير ليشارك في استراليا المفتوحة حيث خسر في الدور الرابع. وخضع لجراحة في سويسرا بعد خروجه من البطولة مباشرة.



وفاز دانييل بمباراتين في التصفيات وتفوق على لاعب آخر صاعد من التصفيات وهو كاميرون نوريس ليواجه جوكوفيتش لأول مرة في مسيرته.



وتفادى روجر فيدرر حامل اللقب مصير جوكوفيتش رغم أن اللاعب السويسري المصنف الأول واجه اختبارا صعبا أمام الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس في مباراة استكملت يوم الأحد بعد توقفها بسبب الأمطار والنتيجة 2-2 في المجموعة الثانية يوم السبت.



وأنقذ فيدرر نقطة لخسارة المجموعة في الشوط الفاصل ليهزم ديلبونيس 6-3 و7-6.



كما أنقذ الفرنسي عايل مونفيس نقطة لخسارة المباراة قبل أن يهزم الأميركي ديفيد إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية 6-7 و7-6 و7-5 في مباراة لم تشهد إلا كسرا واحدا للإرسال.



وفجر الهندي يوكي بامبري مفاجأة عندما هزم الفرنسي لوكا بوي، المصنف التاسع، 6-4 و6-4.





