وسجل هدف المباراة الوحيد أيمن أشرف بعد مرور 3 دقائق ليرفع رصيد فريقه إلى 75 نقطة.

وقد يتوج الأهلي من دون أن يلعب في حال تعادل أو خسارة المصري أمام الإنتاج الحربي غدا الاثنين، وتعادل أو خسارة الإسماعيلي أمام بتروجيت الخميس المقبل.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة، وأثمر ضغطه هدفا مبكرا عندما استغل أشرف ركلة ركنية من التونسي علي معلول ليسددها على يسار حارس إنبي عماد السيد.

وتخلى لاعبو إنبي عن حذرهم الدفاعي بعد الهدف، وبادلوا الأهلي الهجمات والاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب في محاولة للعودة بالنتيجة.

لكن الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من تعزيز تقدمه بفضل اعتماده على الهجمات المرتدة الخطيرة أبرزها في الدقيقة 30 للجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي من انفراد بالحارس وتسديد الكرة في جسمه.

ولم تتغير الأمور في الشوط الثاني الذي شهد أفضلية أهلاوية، وواصل ماهلامبي مسلسل إهدار الفرص أبرزها انفراد بالمرمى وكرة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 60.