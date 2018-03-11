وتقدم المدافع شكودران مصطفي بهدف لأرسنال بعد مرور ثماني دقائق وأضاف بيير-إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني، قبل أن يصنع هدف زميله هنريخ مخيتاريان في الشوط الثاني.

وفي الشوط ذاته تمكن حارس "المدفعجية" بيتر تشك في إنقاذ ركلة جزاء سددها مهاجم واتفورد تروي ديني.

ورغم الفوز بقي أرسنال في المركز السادس لكن رصيده أصبح 48 نقطة من 30 مباراة ويتأخر بعشر نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب آخر مراكز المربع الذهبي.

وخسر أرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري أمام توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يفوز خارج أرضه 2-صفر على ميلانو في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي، الخميس.