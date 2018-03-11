وقال زيدان عقب اللقاء، إن راموس غادر الملعب لقضاء حاجته، ثم عاد إلى المباراة مرة أخرى.

وظهر راموس يهمس في أذن الحكم في الدقيقة 73، قبل أن يغادر الملعب ثم يعود بعد نحو 5 دقائق للحاق بالمباراة.

ولم يكن من الممكن استبدال راموس في هذا الوقت، حيث كان الفريق الملكي قد أنهى تغييراته الثلاثة.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفين حسم بهما اللقاء بنتيجة 2-1، ليبقى ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، مبتعدا بـ 15 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.