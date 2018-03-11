ويستطيع الـ"بلاوغرانا" تفعيل هذه الإمكانية خلال شهر يوليو 2018، وفي حال قيام النادي بذلك، ستصل قيمة الانتقال إلى 30 مليون يورو إضافة إلى 9 ملايين أخرى.

وفاز اللاعب البرازيلي صاحب الـ21 عاما مع غريميو بكأس البرازيل و"كوبا ليبرتادورس"، كما مثّل منتخب "راقصي السامبا" لأقل من 17 سنة، وأقل من 20 سنة، وتم استدعاؤه للفريق الأول.

ويشتهر آرثر بقدرته على خلق وقيادة اللعب والاحتفاظ بالكرة وتمريراته الدقيقة، وبمراوغاته التي تشكل خطرا حقيقيا على الخصوم.

وبدأ آرثر مسيرته الكروية في 2008، داخل الفئات السنية الدنيا لفريق غوياس، قبل التوقيع لغريميو في 2010، ومع مرور الوقت أصبح لاعبا أساسيا للفريق الأول وتم اختياره كأفضل لاعب في إياب نهائي "كوبا ليبرتادورس".

وينضم آرثر إلى لاعبين برازيليين في الفريق الكتالوني هما باولينيو وفيليب كوتينيو الذي وصل إلى كامب نو بصفقة قياسية تجاوزت 140 مليون يورو.