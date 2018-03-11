ولعب الإرسال الأول لفيرداسكو دورا حاسما في فوز اللاعب الإسباني بالمجموعة الثالثة الفاصلة، ليحقق فوزه الثاني على ديميتروف، مقابل هزيمتين.

ونفذ فيرداسكو، 34 عاما، الذي حصد سبعة ألقاب طوال مسيرته، 12 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد، بينها 6 في المجموعة الفاصلة.

وكان ديميتروف فاز بلقب البطولة الختامية للرجال في نوفمبر الماضي، وقبل 3 أسابيع خسر أمام فيدرر في نهائي بطولة روتردام في هولندا.

واستمرت المباراة بين فيرداسكو وديميتروف لأكثر من ساعتين، وهو ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة المسائية على الملعب الرئيسي بين فيدرر، المصنف الأول عالميا، والأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس المصنف 67.

وفي أول مباراة له في البطولة حسم فيدرر، 36 عاما، حامل اللقب، سريعا المجموعة الأولى لصالحه 6-3 بعد أن كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع.

لكن، وبسبب هطول المطر، وهو أمر نادر في المنطقة، توقفت المباراة مع تعادل اللاعبين 2-2 في المجموعة الثانية.

وفي مباراة سابقة فاز النمساوي دومينيك تيم المصنف الخامس، بصعوبة على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس، صاحب الضربات القوية 6-2 و3-6 و6-3.