وسجل وستبروك 21 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ومرر 10 كرات حاسمة ليحقق 3 أرقام مزدوجة للمرة الـ98 في مسيرته.

وأضاف جيرامي غرانت 15 نقطة، وكوري بروير 12 نقطة، لصالح ثاندر، الذي حقق انتصاره الخامس في 7 مباريات.

وفرض ميامي هيت سيطرته في الربع الثاني خلال مباراة متكافئة أمام واشنطن ويزاردز ليفوز 129-102 في قاعة "أميركان إيرلاينز".

وقاد جيمس جونسون هجوم هيت وسجل 20 نقطة، وأضاف وين إلينغتون 17نقطة. وفاز هيت في 6 من مبارياته الثماني الأخيرة.

وفاز دالاس مافريكس 114-80 على ممفيس غريزيليز، الذي خسر للمرة الـ17 على التوالي، كما تغلب تشارلوت هورنتس 122-115 على فينكس صنز، ليضع حدا لخمس هزائم متتالية.