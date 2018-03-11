وخلال مقابلة مع برنامج رياضي على قناة "إي أس بي أن"، أكد تشيلافيرت أن مراقبة بالاك كانت "صعبة جدا"، خلال لقاء باراغواي وألمانيا في مونديال 2002، بسبب "رائحته السيئة للغاية".

وقال تشيلافيرت: "لم نستطع الاقتراب من بالاك بسبب رائحة جسده المريعة.. كان عليه استخدام مزيل العرق أو الليمون، أو ربما كانت خطة استراتيجية، من يعلم".

وذكر تشيلافيرت خلال المقابلة أن زميله إيستانيسلاو سترواي كان مكلفا بمهمة مراقبة بالاك خلال المباراة، التي خسرتها باراغواي 0-1.

وكان بالاك من أفضل اللاعبين في ذلك المونديال، واستطاع قيادة منتخب ألمانيا للمباراة النهائية أمام البرازيل، إلا أنه اضطر لمشاهدة منتخب بلاده يخسر النهائي 0-2 من على الدكة، بسبب بطاقتين صفراوين منعتاه من المشاركة.