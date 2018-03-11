وكان أداء سيرينا، العائدة للتنس بعد غياب استمر أكثر من عام بسبب الوضع، متواضعا في بعض الأوقات، لكنها استخدمت قوتها لتُسقط منافستها الهولندية، المصنفة 29 عالميا في كاليفورنيا.

وقالت سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "بدأت هي المباراة بطريقة قوية جدا. كنت أفكر في أنني يجب أن أستمر وأقدم أفضل ما عندي".

وأضافت "أنا سعيدة لوجودي هنا. كل شيء يعد ربحا إضافيا".

وتأهلت فينوس إلى الدور الثالث بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا 6-3 و6-4 في المباراة السابقة.

وستكون هذه أكثر مواجهة مبكرة بين الاثنتين منذ مباراتهما الأولى على صعيد الاحتراف في الدور الثاني لأستراليا المفتوحة عام 1998.

وستكون مباراة يوم الاثنين رقم 29 بين اللاعبتين، إذ انتصرت سيرينا 17 مرة مقابل 11 فوزا لفينوس.

كما تأهلت للدور الثالث إيلينا فسنينا المدافعة عن اللقب، التي هزمت الأميركية كاثرين بيليس 2-6 و6-1 و6-1.