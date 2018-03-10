وقبل 8 مراحل على نهاية الدوري، رفع بايرن الفارق إلى 20 نقطة مع شالكه الثاني والفائز، الجمعة، على أرض ماينتس 1-صفر.

ويتعين على بايرن مواجهة لايبزيغ السادس، الأحد المقبل، ثم استقبال بوروسيا دورتموند القوي في 31 مارس.

وهذا الفوز الثالث عشر لبايرن في آخر 14 مباراة ضد هامبورغ، حامل اللقب 6 مرات والوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الثانية في ألمانيا، والذي لم يفز على غريمه منذ 2009.

وتابع بايرن تفننه بالحاق الهزائم الساحقة بهامبورغ، ففاز عليه 6-صفر و5-صفر في 2011، 9-2 في 2013، و8-صفر في 2015 و2017.

ويقاتل بايرن على 3 جبهات، فإضافة إلى اقترابه من حسم لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه، وصل أيضا إلى نصف نهائي الكأس المحلية، حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 أبريل، وقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع نهائي المسابقة القارية الأم كونه فاز 5-صفر ذهابا على بشكتاش التركي.