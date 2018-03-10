وذكر المصدر أن عدسة الكاميرا أظهرت مورينيو وهو يكتب ملاحظة تقنية على مذكرته، خلال الشوط الأول من المبارة، وبعدها بفترة قصيرة افتتح ماركوس النتيجة.

وأوضحت الصحيفة أن الملاحظة التي دوّنها مدرب الشياطين الحمر تخص المهاجم روميلو لوكاكو، مشيرة إلى أن "مورينيو طلب من لوكاكو العودة إلى الوراء قليلا وقطع الكرات أو ما يعرف بتكتيك -الكرة الثانية-".

ذلك ما حدث، حيث جاء الهدف الأول بعدما أرسل الحارس ديفيد دي خيا كرة طويلة وصلت مباشرة إلى روميلو لوكاكو الذي قطعها من المدافع ومررها برأسه إلى راشفورد.

وبعد عشر دقائق، كان لوكاكو مؤثرا مجددا واستخلص كرة عالية من ديان لوفرين قبل أن يمرر إلى خوان ماتا، وانقطعت الكرة ووصلت إلى راشفورد الذي سدد بثقة ليهز شباك لوريس كاريوس وتصبح 2-صفر.