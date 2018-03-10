وسجل راشفورد الهدفين في الدقيقتين 14 و24 بينما هز إيريك بيلي مدافع يونايتد شباك فريقه بطريق الخطأ ليأتي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 66.

وكانت جماهير ليفربول تمني النفس في أن ينقذها النجم المصري محمد صلاح من الهزيمة ويسجل هدف التعادل، إلا أن دفاع "الشياطين الحمر" وقف سدا منيعا أمام كل تهديدات صلاح وزملائه.

وأصبح رصيد يونايتد 65 نقطة من 30 مباراة وبفارق خمس نقاط عن ليفربول ثالث الترتيب. ويتصدر مانشستر سيتي الدوري وله 78 نقطة من 29 مباراة.