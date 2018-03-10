ويشارك في الفيديو نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم، حيث يركل كل منهم الكرة مرات عدة، بينما يقوم عداد بإحصاء الركلات، إلى حين الوصول إلى الركلة رقم 100، في إشارة إلى بقاء 100 يوم لانطلاق مباريات كأس العالم.

وكانت اللمسات العشرة الأخيرة من نصيب رئيس الفيفا ورئيس الدولة المضيفة، إذ ظهرا وهما يركلان الكرة باتجاه بعضهما بعضا إلى أن اكتمال أعلن العداد الرقم 100.

وتضمن الفيديو عددا من النجوم العالميين وأساطير كرة القدم، وهم يركلون الكرة بأقدامهم، مثل البرازيلي رونالدو والأرجنتيني دييغو مارادونا، والمصري ميدو.

ويلتقي المنتخب الروسي مع المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم في 14 يونيو المقبل في روسيا.

ولا يبدو ظهور بوتن بشكل رياضي أمرا مستغربا، فلطالما كان الرجل مادة خصبة لوسائل الإعلام من خلال أنشطته الرياضية المتعددة، منها لعبه الهوكي والسباحة والقنص.