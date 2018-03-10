وسجل كايل لوري 30 نقطة، ليساهم في فوز تورونتو، كما سجل زميله ديمار ديروزان 23 نقطة.

وفاز واشنطن ويزاردز 116-97 على نيو أورليانز بليكانز، الذي غاب عنه أنطوني ديفيز، الذي خاض مباراة كل النجوم، بسبب إصابة بالكاحل، ليخسر بعد 10 انتصارات متتالية.

وسجل جاي كرودر 22 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم ليقود يوتا جاز للفوز 95-78 على ممفيس جريزليز.

وأحرز جمال موراي ثماني من إجمالي 22 نقطة له خلال الربع الأخير في فوز دنفر ناجتس 125-116 على لوس أنجليس ليكرز.