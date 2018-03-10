وبعدما حصدت اللقبين 21 و22 في مسيرتها بالتنس في سان بطرسبرغ والدوحة، لم تكن كفيتوفا المصنفة التاسعة في أفضل حالاتها في إنديان ويلز وجمعت بين 66 نقطة فوز مباشر و78 خطأ سهلا.



وحسمت بطلة ويمبلدون مرتين الانتصار أخيرا بعد ثلاث ساعات و17دقيقة وعبرت بوتينتسيفا لاعبة كازاخستان عن إحباطها بكسر مضربها في الملعب بعدما كانت قريبة من تفجير مفاجأة.

وقالت التشيكية كفيتوفا للصحفيين بعد فوزها 14 على التوالي لتعادل أطول سلسلة انتصارات في مسيرتها "من الصعب تفسير ما حدث لأن المباراة شهدت فترات صعود وهبوط".

وأضافت:"يجب أن أقول إنني لم أكن في أفضل حالة ذهنية وكنت أسجل نقطة جيدة فترتفع معنوياتي ثم أخسر نقطة بشكل سيء فأتراجع وهكذا سارت المباراة.

وتابعت: "لم أتمكن من تقديم مستواي المعهود كما كان في الأسابيع الماضية".

واستغلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى ضربات إرسالها القوية لتهزم التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-4 و6-4، بينما خسرت ست لاعبات مصنفات أخريات.

وودعت البطولة جوهانا كونتا المصنفة 11 وآشلي بارتي (16) وسفيتلانا كوزنتسوفا (19) وإليسه ميرتنز (22) وباربورا ستريتسوفا (25) وأجنيشكا رادفانسكا (31).