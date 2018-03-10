ويلعب ريوس، الذي عاد عقب فترة غياب لثمانية أشهر بسبب الإصابة، مع دورتموند منذ 2012.

ويقاتل لاعب الوسط المهاجم لنيل مكان في تشكيلة ألمانيا بكأس العالم عقب غيابه عن النسخة الماضية بسبب الإصابة في آخر مباراة استعدادية.

وابتلي اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، والذي غاب عن بطولة أوروبا 2016، بالإصابات على مدار مسيرته وفاز بأول لقب كبير له في عام 2017 بنيله لقب كأس ألمانيا.

وقال هانز-يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند في بيان "نشعر بالسعادة لقرارنا بتمديد عقده مبكرا ولفترة طويلة على الرغم من العروض السابقة التي تلقاها من أفضل الأندية في العالم".

ويقاتل دورتموند لنيل مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل ويحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى متراجعا بنقطة واحدة خلف شالكه صاحب المركز الثاني.